Canasta dieciochera con diferencias de hasta $55 mil: Sernac estrena cotizador de Fiestas Patrias para comparar precios de la canasta

A tan solo días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) habilitó un cotizador digital en su sitio web, herramienta que detectó diferencias de hasta $55 mil en el total de una canasta tradicional, entre alimentos y bebestibles, con montos que oscilan entre los $23 mil y los $78 mil a nivel nacional.

Frente a esto, la directora nacional del Sernac, Carolina González, detalló en conversación con CNN AM, la razón detrás de la variación de precios en los productos, además de cómo utilizar este cotizador, y recordó a los usuarios que se puede denunciar al notar algún incumplimiento o irregularidad en los precios.

¿Por qué varían tanto los precios este 2026?

La muestra consideró el levantamiento de cerca de 250 mil precios en más de 1.300 sucursales de todo el país, abarcando 40 cadenas de supermercados y 7 carnicerías. Por lo que la canasta mínima registró en torno a los $23 mil, tuvo una disminución del 19% comparado con el año anterior, según explicó González, “lo que nosotros podemos identificar es que tenemos cada vez más ofertas”.

La canasta máxima alcanzó los $78 mil, lo que significa un alza del 33%, en comparación con los $58 mil detectados el año pasado. Este aumento en los montos de los productos significa la integración de productos “gama” o “premium”.

La diferencia máxima entre ambas canastas llega a $55 mil, lo que equivale a comprar más de dos canastas económicas.

La autoridad explicó los factores que llevan a la dispersión de valores entre los distintos establecimientos comerciales. El encarecimiento de la canasta máxima responde a la mayor disponibilidad de cortes y productos de alta gama. Además, la baja en la canasta mínima se atribuye a una mayor oferta de marcas alternativas y promociones competitivas como las marcas propias de supermercados, que permiten aliviar el bolsillo de las familias.

Cómo funciona el cotizador y canales para denunciar

La plataforma se encuentra disponible en el sitio web del Sernac, a través de un banner directo en la portada o ingresando en el siguiente link.

Los usuarios pueden seleccionar por región, comuna, categoría de producto y establecimiento para armar su propia canasta personalizada y comparar el costo total entre locales.

Además, el Sernac enfatizó que los consumidores pueden denunciar irregularidades como promociones no respetadas o cobros indebidos al teléfono 800 700 100, en el sitio web o en sus oficinas de forma presencial.