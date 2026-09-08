Parisi fustiga al Gobierno por alto IPC de agosto y le reprocha a Kast contratación de “cabros de primer año de periodismo por $1,9 millones”

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió a la cifra del IPC de agosto, dada a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas.

El organismo reveló una variación de 0,6% del índice, lo que fue el doble de lo esperado por el mercado, en torno a un 0,3%.

En este contexto, Parisi señaló en un video: “Malas noticias: el IPC para agosto fue un 0,6%, extremadamente alto y lamentablemente uno de los ítems que más subió, la carne. 25 días cerrado el Paso Los Libertadores, con una gran cantidad de camiones con carne detenidos, claramente impactó en el precio; por lo tanto, un mal comienzo para las festividades del 18 de septiembre”.

Del mismo modo, destacó que “sumado a lo anterior, se viene un incremento en la gasolina. Este año el Estado va a recolectar 1.600 millones solamente en el impuesto específico a los combustibles. Por supuesto, va a subir la UF, va a subir la tasa de interés nominal. Por todos lados, una mala noticia”.

También cuestionó la “seguidilla de malas noticias para el gobierno de Kast, que finalmente le pega a la clase media, clase media emergente”.

“Pero no se preocupen, Kast contratando a cabros de primer año de periodismo por un $1,9 millones y la reincorporación de los ministros que lo sacaron no por buenos en el gobierno con tremendos sueldos. Esa es la diferencia que nosotros hemos alegado tanto. Muy malas noticias, lo lamento, pero esa es la realidad que se está viendo en Chile. Sube el precio de las carnes significativamente (…) todo mal para Chile. Un abrazo”, sentenció el exabanderado presidencial.