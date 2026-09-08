Tras regresar a Reino Unido: Harry y Meghan “sorprendidos” por carta del rey Carlos que reitera que no son miembros activos de la realeza

(CNN) — Se reporta que el príncipe Harry y Meghan quedaron “sorprendidos” por la carta del rey Carlos III de Reino Unido en la que aclaraba que la pareja debía ser tratada como “ciudadanos particulares” tras regresar al Reino Unido hace 15 días, según un portavoz de los duques de Sussex.

En una carta enviada el lunes en nombre del Rey, el Lord Chambelán —el funcionario de mayor rango de la Casa Real británica— señaló que es “bien sabido que en enero de 2020 los duques renunciaron a desempeñar funciones de representación en nombre del Soberano y ya no son miembros activos de la Familia Real”.

Esta postura “seguirá respetándose plenamente”, dijo el alto funcionario de Palacio en la misiva, dirigida a miembros destacados del Gobierno y las fuerzas armadas británicas, así como al equipo de los duques. “No hay cambios en el estatus actual de los duques de Sussex”, añadió.

La carta se emitió para reafirmar la situación de la familia Sussex tras varias peticiones de aclaración, coincidiendo con el inicio de un nuevo período de agenda de la familia real, según pudo saber CNN.

La misiva también deja claro que cualquier cuestión operativa relacionada con ellos debe remitirse a las autoridades policiales pertinentes. Harry ha seguido presionando para que el Ministerio del Interior del Reino Unido restablezca la seguridad de su familia financiada por los contribuyentes, que fue reducida cuando la familia se trasladó a Norteamérica en 2020.

Se entiende que el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Personalidades Públicas (RAVEC, por sus siglas en inglés) tiene previsto reunirse esta semana para debatir las medidas relativas a los Sussex, y la reunión podría celebrarse tan pronto como este martes.

Los años posteriores a la marcha de Harry y Meghan a Estados Unidos estuvieron marcados por un distanciamiento público con el resto de la familia real.

A pesar de esta turbulenta historia familiar, la pareja regresó al país a finales del mes pasado junto a sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, quienes han sido inscritos en escuelas británicas.

Según la carta, toda labor benéfica realizada por Harry y Meghan es un “asunto personal de ambos, emprendido a título privado”. “En resumen, su posición es equiparable a la de ciudadanos particulares con intereses comerciales y benéficos”, indicaba el texto.

Asimismo, añadía que toda correspondencia y cuestión administrativa relacionada con la pareja debía remitirse directamente a su oficina, “que seguirá operando de forma independiente a la Casa Real”.