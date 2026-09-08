Contraloría formula cargos contra directora (s) del Hospital del Salvador por atención que recibió la madre de la exministra Ximena Aguilera

La Contraloría General de la República (CGR) formuló cargos contra María Elena Sepúlveda, directora (s) del Hospital del Salvador, en el marco del sumario por la atención que recibió la madre de la exministra de Salud Ximena Aguilera el 23 de diciembre de 2025. La medida abre la etapa en que la funcionaria puede presentar sus descargos ante el organismo fiscalizador.

De acuerdo con una investigación de Radio BioBío, Sepúlveda fue notificada recientemente en el proceso administrativo. Si bien no se conoce públicamente el detalle de los cargos formulados, el citado medio puntualiza que los antecedentes recopilados por la CGR apuntan a faltas a la probidad.

La investigación se originó por la atención de la madre de Aguilera, quien esperó menos de seis horas para acceder a una cama. Según estableció la Contraloría, otros pacientes con diagnósticos similares registraban un promedio de espera cercano a 41 horas. Una paciente de 89 años, con el mismo nivel de emergencia y un diagnóstico similar, aguardó 45 horas y 22 minutos.

Según el informe de investigación especial citado por el medio, antes de la llegada de la paciente el entonces jefe de asesores de la ministra, Manuel Nájera De Ferrari, contactó a autoridades del Hospital del Salvador. El documento sostiene: “Producto de la información proporcionada con antelación por el jefe de asesores de la ministra de Salud a las referidas autoridades del HDS, se establecieron coordinaciones internas entre la directora (S), el jefe de la Unidad de Emergencia y la enfermera jefa de Urgencia ante la llegada de la paciente al hospital”.

Contraloría también estableció, a partir de la declaración de una funcionaria, que, ante la falta de documentación formal para gestionar el traslado administrativo desde Urgencia a hospitalización, Sepúlveda instruyó que el trámite se resuelva posteriormente. Según el organismo, la decisión derivó en un registro irregular en la ficha clínica que debió ser corregido y en un procedimiento de ingreso que no siguió los protocolos aplicados al resto de los pacientes.

Sepúlveda negó haber dado un trato preferencial y aseguró que su actuación se ajustó a la normativa. “Vamos a dejar muy claro que hicimos lo que correspondía frente a una situación muy compleja, de momento que la ministra de Salud de la época se presentó personalmente en el hospital”, indicó.

La directora (s) agregó: “Nos apegamos estrictamente a lo que nos exige la ley y el cuidado de los pacientes, sin hacer ninguna gestión ajena a lo pertinente. Por mi parte no hubo ni habrá nunca ninguna diferencia ni en favor ni en contra de ninguna persona, porque a lo que estamos llamados es a cuidar a nuestros pacientes”. Además, afirmó que espera que sus antecedentes permitan “desvirtuar las aseveraciones” que se le atribuyen y que, sostuvo, “no dicen relación alguna con lo que aconteció”.