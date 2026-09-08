Comisión de Seguridad del Senado sesionó en San Bernardo tras las amenazas a White: 22 alcaldes tienen medidas de protección

Este lunes, la Comisión de Seguridad del Senado llevó a cabo una sesión en San Bernardo, luego de las amenazas recibidas por su alcalde, Christopher White.

Los hechos se originaron tras la detención de Juan Flores Valenzuela, alias “el Indio Juan”, sobre quien se reveló que estaba planificando un atentado contra la autoridad.

El antecedente salió a la luz luego de que Carabineros arrestara al individuo, quien se había fugado desde la cárcel utilizando vestimenta que simulaba ser de Gendarmería. Según se dio a conocer, escuchas de la PDI revelaron la existencia de una orden de ejecución contra White, la cual debía materializarse el 17 de septiembre durante un desfile por las Fiestas Patrias.

En la instancia estuvieron presentes la presidenta del Senado, Paulina Ñúñez; las senadoras Loreto Carvajal y Paulina Vodanovic; los senadores Karim Bianchi (presidente de la comisión), Juan Luis Castro, Cristian Vial y Manuel José Ossandón.

También participó el propio alcalde White, quien comentó: “Hoy hablamos del resguardo a las autoridades, pero eso indica que el crimen organizado ha ido avanzando y ha disminuido la democracia. Hay grupos de individuos que establecen normas y formas dentro de un barrio; es un Estado dentro de un Estado”.

Y agregó que la Fiscalía ha señalado que “hay más secuestros que antes, pero hay cosas peores como niños asesinados por otros niños, niños baleados en distintas circunstancias. Estas cosas pasan en Maipú, La Pintana, Peñaflor, Lo Espejo, Puente Alto y San Bernardo”.

El fiscal nacional Ángel Valencia, que también fue parte de la comisión, entregó cifras sobre los jefes comunales que actualmente cuentan con distintas medidas de protección.

“Estamos hablando de 22 alcaldes que cuentan con medidas de protección, a lo menos. Ellos han sido amenazados o han recibido agresiones en razón de su cargo. De ellos, 8 cuentan con acompañamiento diario de seguridad (PPI). También hay 18 fiscales con esta protección (…) Lo peor que podemos hacer es resignarnos. Hemos tomado algunas medidas, como es designar un fiscal regional -Marcos Pastén- para investigar denuncias contra autoridades y creamos una unidad de seguridad”, dijo.

Mientras que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó cómo se gestionan las denuncias por amenazas a alcaldes, señalando que las investigaciones son manejadas por el Ministerio Público, que instruye a las policías sobre la protección de testigos y víctimas.

“El Ministerio define el tipo de custodia. Se hace una evaluación técnica, se deciden las medidas y se define el riesgo. Hay que reconocer que hay muchas personas con resguardo en la macrozona sur; hablamos de víctimas y autoridades”, acotó.