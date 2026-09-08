Sala Cuna Universal enfrenta votación clave este martes: Senado buscará despachar completamente el proyecto

El proyecto de Sala Cuna Universal enfrentará este martes una jornada decisiva en el Senado, donde la Sala buscará completar su votación en particular y despacharlo a la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa está en primer trámite constitucional y figura en la tabla del Senado hasta su total despacho. La discusión comenzará después de otro proyecto que los comités acordaron tratar hasta las 17:00 horas.

La votación de Sala Cuna Universal comenzó la semana pasada, pero quedó pendiente luego de una jornada marcada por diferencias respecto del financiamiento del beneficio, los estándares exigidos a los establecimientos y el eventual copago de las familias.

¿Qué cambia con Sala Cuna Universal?

Uno de los principales cambios del proyecto es la eliminación de la actual regla del artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a entregar el beneficio de sala cuna a empresas que cuenten con 20 o más trabajadoras.

La propuesta busca extender el derecho desde el primer contrato y alcanzar a trabajadoras, trabajadores dependientes e independientes, incorporando además criterios de corresponsabilidad para madres, padres y cuidadores legales.

Para financiar el sistema se crea un fondo común de sala cuna.

La fórmula aprobada por las comisiones contempla una cotización adicional de 0,35%, compensada con una reducción equivalente en la cotización que actualmente se destina al seguro de cesantía, además de un aporte fiscal inicial estimado en 11.631 UTM.

Financiamiento y copago generan reparos

Aunque existe un respaldo transversal al objetivo de ampliar el acceso a sala cuna, distintos senadores han planteado reparos respecto de cómo se financiará el nuevo sistema.

Entre las críticas se encuentra el uso de recursos asociados al seguro de cesantía y la posibilidad de que, si el valor de una sala cuna supera el monto cubierto por el fondo, la diferencia deba ser pagada por la persona beneficiaria.

La senadora Yasna Provoste ha cuestionado este mecanismo y sostuvo que el acceso al derecho no debería depender de la capacidad económica de las familias.

También existen diferencias respecto de los estándares que deberán cumplir los establecimientos que podrán prestar el servicio, uno de los puntos que generó mayor discusión durante la primera jornada de votación.

Gobierno defiende fórmula y apunta al empleo femenino

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha defendido la propuesta del Ejecutivo y sostiene que la actual normativa representa una barrera para la contratación femenina, al imponer el costo de sala cuna únicamente a las empresas que alcanzan determinado número de trabajadoras.

“No se trata solo de sala cuna, sino de libertad para las mujeres. El sistema actual encarece la contratación de mujeres”, afirmó el secretario de Estado durante el debate en el Senado.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, también llamó a avanzar con la iniciativa y sostuvo que la falta de redes de cuidado continúa siendo una de las principales barreras para la incorporación de mujeres al mercado laboral.

En paralelo, el movimiento Sala Cuna Hoy, que reúne a más de 30 organizaciones de la sociedad civil, llegó este lunes al Congreso para pedir la aprobación del proyecto.