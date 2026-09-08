Fiestas Patrias: Refuerzan seguridad en terminales ante salida de más de 200 mil pasajeros por el fin de semana largo

Ante la salida y entrada de más de 200 mil personas durante estas Fiestas Patrias, la Gobernación Metropolitana de Santiago y la Municipalidad de Estación Central presentaron un plan para reforzar la seguridad en terminales de buses y sus entornos.

Según explicaron las autoridades, la estrategia contempla patrullajes conjuntos de la Gobernación y el municipio, controles vehiculares y de identidad, fiscalizaciones tributarias, sanitarias y comerciales, además de presencia preventiva en horarios de mayor afluencia y monitoreo a través de cámaras conectadas con Carabineros.

El gobernador Claudio Orrego comentó que “más de 200 mil personas van a utilizar este sector para salir o entrar a Santiago durante estas Fiestas Patrias. Por eso, estamos reforzando la presencia del Estado y el trabajo coordinado”.

“Las patrullas metropolitanas financiadas por el Gobierno de Santiago operan las 24 horas, los siete días de la semana y han contribuido a reducir en un 24% los delitos en este eje”, agregó.

En esa misma línea, el alcalde Felipe Muñoz señaló que se realizarán operativos preventivos junto a Carabineros, PDI y distintos servicios públicos: “Queremos que quienes viven en la comuna y las personas que llegan o salen desde nuestros terminales puedan disfrutar unas Fiestas Patrias más seguras, utilizando comercio y transporte formal”.

La iniciativa también incluye un reforzamiento al programa Taxi Seguro, el cual “permite identificar a conductores autorizados ubicados fuera de los terminales, junto con acciones informativas para prevenir robos, proteger las pertenencias y promover el uso responsable de medios de pago”, explicaron desde la Gobernación.

Adicionalmente, la Municipalidad de Estación Central está impulsando la campaña “Compra y viaja seguro estas Fiestas Patrias”, que impulsa el uso de terminales y servicios de transporte autorizados, las compras en el comercio establecido y distintas medidas de autocuidado.