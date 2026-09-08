Sube el costo de la vida: IPC de agosto registró variación mensual de 0,6%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto registró una variación mensual de 0,6%, acumulando 3,6% en el año y 4,1% a 12 meses.

La cifra está por sobre la expectativa del mercado, que estaba en torno a un 0,3% de variación mensual.

En total, 9 de las 13 divisiones que integran la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del indicador, tres tuvieron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios se encuentran los alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%), con 0,317 puntos porcentuales (pp.); además del transporte (1,6%), con 0,201 puntos porcentuales.

Las divisiones restantes que influyeron de manera positiva aportaron en conjunto 0,130 puntos porcentuales.

Por otro lado, la división de información y comunicación registró bajas en cinco de sus ocho clases.

“La más importante fue equipos de telefonía móvil (-1,9%), que aportó -0,014 pp., seguida de suscripción a contenidos audiovisuales (-1,8%), con -0,014 pp. De los 9 productos que componen la división, seis consignaron bajas en sus precios, destacando equipos de telefonía móvil (-1,9%), con una incidencia de -0,014 pp., y suscripción a contenidos audiovisuales (-1,8%), con -0,014 pp. Los restantes productos con contribuciones negativas acumularon -0,005 pp.”, según detalló el INE.