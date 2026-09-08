¿Delivery con drones? Walmart lanza piloto de entrega de productos Líder en Los Ángeles con trayectos aéreos con robots

Walmart comenzó en Laja, Región del Biobío, las pruebas de despacho de compras de supermercado con drones, una iniciativa desarrollada junto a la firma Osiris Experience para abastecer a vecinos de sectores rurales y de difícil acceso mediante trayectos aéreos controlados.

El procedimiento logístico opera a partir de pedidos preparados en el supermercado Líder de Los Ángeles, los cuales son trasladados a una base de lanzamiento situada a cinco kilómetros de Laja.

La fase experimental contempla tres semanas de funcionamiento con dos frecuencias semanales para diez hogares, proyectando un sistema que la multinacional ya implementó en Estados Unidos con más de un millón de envíos a zonas remotas.

Respecto a la operación, la gerenta de Estrategia e Innovación de la empresa, Paulina Villarroel, sostuvo que buscan probar “cómo la tecnología puede ayudarnos a acortar distancias y acercar productos esenciales“.

Asimismo, el cofundador de la startup tecnológica, Alfonso Rojas, detalló que “cada vuelo está pensado para realizarse bajo condiciones controladas, con rutas previamente evaluadas y protocolos que ponen la seguridad en el centro”.