Balacera en San Ramón deja un hombre muerto y otro herido al interior de un vehículo

Un hombre murió y otro resultó herido tras una balacera registrada durante la madrugada de este martes en la comuna de San Ramón, Región Metropolitana.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el ataque ocurrió en la intersección de Ramón Barros Luco con Goycolea.

Ambas víctimas se encontraban al interior de un vehículo cuando fueron baleadas.

Producto de los disparos, uno de los hombres falleció, mientras que el segundo resultó lesionado.

Hasta el momento no se ha informado públicamente la identidad de las víctimas, el número de atacantes ni las circunstancias que originaron el hecho.

Personal de la Fiscalía ECOH y de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando diligencias para esclarecer la dinámica del ataque y determinar eventuales responsabilidades.

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