Balón de Oro: Vozinha es nominado a mejor portero de la temporada tras histórica campaña de Cabo Verde en el Mundial 2026

Una histórica campaña junto a Cabo Verde en el Mundial 2026 le valió una nominación a mejor portero de la temporada en la ceremonia del Balón de Oro.

Se trata de Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, que protagonizó junto a su selección una sólida campaña durante la cita mundialista.

Los “tiburones azules” quedaron en un difícil grupo junto a dos gigantes del fútbol mundial, como son España y Uruguay; sin embargo, dieron la sorpresa.

Empataron con dichos países y lograron pasar a la fase eliminatoria. Además, enfrentaron a Argentina en un complejo partido que solo se decidió en el alargue, con una victoria trasandina por 3-2.

Si bien hubo figuras como Sidny Lopez Cabral, Vozinha se convirtió en el héroe de la campaña. El guardameta de 40 años fue vital para que Cabo Verde lograra pasar la fase de grupos en el Mundial.

El reconocimiento llegó rápidamente e incluso fue elegido por los hinchas para conformar el 11 ideal de la Copa del Mundo.

Más tarde, fue fichado por Colo Colo por seis meses, con opción de renovación por un año más.

Desde la organización del Balón de Oro destacaron que es el primer jugador caboverdiano en ser nominado a un premio en la ceremonia.

Los otros nominados son: