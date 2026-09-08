Ministro Poduje aborda situación económica: “No es culpa del gobierno anterior, y si fuera, da lo mismo porque nosotros tenemos que arreglarlo”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, descartó atribuir al gobierno anterior las actuales cifras de desempleo y sostuvo que el Ejecutivo debe concentrarse en entregar soluciones, independientemente del origen de los problemas.

En entrevista con Radio 13c, el secretario de Estado abordó el complejo escenario laboral, marcado por una tasa de desempleo de 9,5%, y las medidas que impulsa su cartera para acelerar la inversión y generar puestos de trabajo.

“Eso no es culpa del gobierno anterior, el problema del empleo. No es culpa del gobierno anterior”, afirmó Poduje.

Ante la posibilidad de que parte de las dificultades pudieran provenir de la administración de Gabriel Boric, el ministro fue más allá.

“Da lo mismo si es culpa del gobierno anterior. Y si fuera culpa, da lo mismo”, sostuvo.

“Me da lo mismo, arréglenlo”

Poduje explicó que esa conclusión también surge de las conversaciones que mantiene con personas durante sus recorridos por distintas regiones del país.

Según relató, cuando intenta señalar que determinado problema fue recibido de la administración anterior, la reacción de los ciudadanos suele ser directa.

“Si yo insinúo: ‘Mire, es que esto lo heredamos’, ‘oye, me da lo mismo, arréglenlo. Para eso lo elegimos a usted, no para venir a explicarlo’”, relató.

El ministro sostuvo que esa respuesta es correcta y aseguró que el Gobierno debe asumir la responsabilidad de resolver las dificultades actuales.

“La gente tiene mucha razón. Entonces, creo que esa discusión de quién tiene la culpa hoy día es absolutamente inconducente y lo que tenemos que hacer es arreglarlo”, afirmó.