Flor Weisse (UDI) se abre a dejar caer nuevo estado de excepción si permite viabilizar reforma: “Por supuesto”

La diputada de la UDI Flor Weisse se abrió a dejar fuera el nuevo estado de excepción contemplado en la reforma constitucional de seguridad si esa medida resulta necesaria para viabilizar el proyecto en el Congreso.

En entrevista con CNN Chile Radio, la parlamentaria fue consultada directamente sobre si estaría de acuerdo con prescindir de ese punto en caso de que su eliminación permita destrabar la iniciativa.

“Por supuesto”, respondió.

Weisse sostuvo que el debate debe centrarse en aquellas herramientas que efectivamente permitan enfrentar al crimen organizado y aseguró que existe disposición a introducir cambios al diseño original de la propuesta.

La diputada también realizó una autocrítica respecto de la forma en que el Gobierno presentó inicialmente la reforma constitucional.

“Claro que pudo haberse hecho de una manera distinta”, señaló.

En esa línea, reconoció que “sí faltó un poco más de conversación, de debate previo, a lo menos al interior del oficialismo”, y sostuvo que el énfasis puesto en la modificación constitucional terminó desplazando otras medidas de seguridad.

“No debió haberse concentrado el debate solo en la reforma constitucional”, afirmó.

Pide priorizar otras medidas de seguridad

Weisse planteó que el Congreso debería avanzar con mayor rapidez en iniciativas relacionadas con la ampliación del plazo de flagrancia, reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica, control fronterizo y modificaciones al sistema penitenciario.

Respecto de este último punto, defendió la necesidad de establecer regímenes diferenciados según la peligrosidad de los internos y evitar que organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.

La parlamentaria también calificó como un “punto de inflexión” las amenazas contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y sostuvo que el Estado debe responder con una agenda que trascienda las diferencias políticas.