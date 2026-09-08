Diputados aprueban admisibilidad de la interpelación en contra del canciller Pérez Mackenna: Se revisará a fines de septiembre

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la admisibilidad de la interpelación en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

La iniciativa, que fue visada por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención, se revisará el próximo lunes 28 de septiembre en la Corporación.

La acción fue presentada por parlamentarios de oposición tras la controversia que se abrió entre autoridades chilenas y argentinas por la soberanía del estrecho de Magallanes.

El diputado Nelson Venegas (PS) advirtió que “no queda de otra” y que hay “interrogantes” que deja el actuar de Cancillería, desde la polémica por la soberanía en el estrecho y cómo se están llevando las gestiones en relaciones frente a países como Estados Unidos, que calificó como “desprolija”, “ambigua” y “confusa”.

Cabe señalar que la situación se originó tras los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien en el programa de YouTube La Fábrica del Podcast afirmó: “Y lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía; hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”.

La última semana, además, la exministra y actual senadora Patricia Bullrich afirmó que el estrecho de Magallanes le pertenecía a Argentina tras declarar que “el control del Atlántico Sur, del estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”. Tras gestiones diplomáticas directas encabezadas por el canciller chileno en Buenos Aires, la legisladora envió una carta formal y ofreció disculpas públicas, señalando que cometió una equivocación y que en realidad se refería al Canal de Beagle.

A la interpelación también se suma lo expresado por el embajador estadounidense Brandon Judd, respecto a que en Chile se estaría aplicando la “Doctrina Donroe”. Sobre ello, las autoridades nacionales no han entregado declaraciones.

De todos modos, el presidente José Antonio Kast entregó su respaldo al canciller. En entrevista con Radio ADN ayer afirmó que ha hecho un buen trabajo y que “en estos casos, en cada uno de los temas que se han planteado y que han generado debate, se han corregido y se ha reconocido el error. Eso es una gran gestión de los ministerios”.