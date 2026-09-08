Presidenta del FA Gael Yeomans pide que Presupuesto 2027 priorice el empleo: “Se tiene que enfocar en el objetivo de aumentarlo”

La diputada y nueva presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, llamó al Gobierno a poner la creación de empleo en el centro de la discusión del Presupuesto 2027 y cuestionó los recortes realizados en materia de inversión pública.

En entrevista con Diario Financiero, la parlamentaria sostuvo que el Ejecutivo reconoce el problema del desempleo, pero que hasta ahora no ha presentado, a su juicio, una estrategia suficientemente clara para enfrentarlo.

“El presupuesto se tiene que enfocar en el objetivo de aumentar el empleo”, afirmó.

Yeomans sostuvo que durante los últimos meses “el problema se ha ido agudizando” y cuestionó que los proyectos impulsados por el Ejecutivo no incluyan proyecciones concretas respecto de cuántos puestos de trabajo podrían generar.

“Hay una brecha entre lo que el Gobierno reconoce y lo que el Gobierno hace”, señaló.

Yeomans pide recuperar inversión pública

Entre las medidas propuestas por la diputada está reponer la inversión pública, que considera una herramienta capaz de generar puestos de trabajo con mayor rapidez.

“Reponer la inversión pública es una herramienta de rápida contratación de personas y es donde más se recortó”, explicó.

La Dirección de Presupuestos ha informado una fuerte contracción de este componente durante 2026. A junio, la inversión acumulaba una caída real de 23,5%, aunque durante julio la disminución mensual se moderó a 4,6%.

Yeomans sostuvo que una reducción de este tipo tiene efectos tanto sobre el empleo como sobre el desarrollo del país.

“Hay muchas consecuencias negativas a propósito de haber recortado tanto gasto público en materia de inversión pública”, afirmó.

La nueva presidenta del FA planteó además que el Ejecutivo debería potenciar el subsidio unificado al empleo y focalizarlo en las regiones y grupos de población más afectados por la cesantía.

También pidió avanzar en una modernización de los programas de capacitación, particularmente ante la incorporación de nuevas tecnologías al mercado laboral.

Yeomans cuestionó, en tanto, que iniciativas como la flexibilización laboral impulsada por el Gobierno puedan ser presentadas como una respuesta suficiente al desempleo.

A su juicio, es necesario que cada medida esté acompañada por proyecciones concretas de creación de puestos de trabajo.