Gobierno presenta comisión para reorganizar el aparato público: ¿Quiénes la componen?

El presidente José Antonio Kast presentó la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, instancia cuyo fin es elaborar propuestas para modernizar la estructura del aparato estatal.

Esta comisión deberá proponer una nueva arquitectura del Estado, la que “debe ajustarse a los desafíos de nuestros tiempos“, según afirmó el Ejecutivo.

La cita contará con 120 días para entregar las iniciativas al gobierno, las cuales deberán ser enviadas al Congreso para alistar su debate.

“En las últimas décadas, Chile pasó de 18 ministerios a 25 ministerios. Nos sitúa en un promedio superior a lo que es hoy día la OCDE, de la cual participamos. La pregunta que corresponde hacerse es si ese crecimiento se tradujo en el tiempo en mejores servicios, en una mejor gestión, en un Estado más eficiente”, agregó el presidente.

Respecto a los integrantes de esta, Kast sostuvo que “hay expertos en gestión pública, en diseño institucional, en modernización del Estado y en políticas públicas. También hay exministros y exparlamentarios que sirvieron en gobiernos de distintos signos políticos y que conocen el funcionamiento del Estado”.

¿Quiénes son los integrantes?

La comisión será liderada por la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo (LyD) y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública, Bettina Horst, y sus otros miembros son: