Gobierno presenta comisión para reorganizar el aparato público: ¿Quiénes la componen?

El presidente José Antonio Kast presentó la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, instancia cuyo fin es elaborar propuestas para modernizar la estructura del aparato estatal.
Esta comisión deberá proponer una nueva arquitectura del Estado, la que “debe ajustarse a los desafíos de nuestros tiempos“, según afirmó el Ejecutivo.
La cita contará con 120 días para entregar las iniciativas al gobierno, las cuales deberán ser enviadas al Congreso para alistar su debate.
“En las últimas décadas, Chile pasó de 18 ministerios a 25 ministerios. Nos sitúa en un promedio superior a lo que es hoy día la OCDE, de la cual participamos. La pregunta que corresponde hacerse es si ese crecimiento se tradujo en el tiempo en mejores servicios, en una mejor gestión, en un Estado más eficiente”, agregó el presidente.
Respecto a los integrantes de esta, Kast sostuvo que “hay expertos en gestión pública, en diseño institucional, en modernización del Estado y en políticas públicas. También hay exministros y exparlamentarios que sirvieron en gobiernos de distintos signos políticos y que conocen el funcionamiento del Estado”.
¿Quiénes son los integrantes?
La comisión será liderada por la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo (LyD) y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública, Bettina Horst, y sus otros miembros son:
- Nicolás Monckeberg: exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y abogado.
- Gonzalo Blumel: director de Horizontal, exministro del Interior y Seguridad Pública y exministro Secretario General de la Presidencia.
- Zarko Luksic: exsubsecretario del Trabajo, exdiputado y abogado.
- Beatriz Hevia: expresidenta del Consejo Constitucional y abogada.
- Juan Antonio Urzúa: abogado, especialista en temas laborales.
- Natalia González: presidenta del Consejo para la Presidencia y abogada.
- Natalia Piergentili: expresidenta del PPD y directora de Asuntos Públicos de Feedback Comunicaciones.
- Ernesto Silva: Prorrector de la Universidad del Desarrollo, director ejecutivo de FaroUDD, exdiputado y expresidente de la UDI.
- Osvaldo Andrade: exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y abogado.
- Andrés Zaldívar: exministro de Hacienda, exministro de Economía, exministro del Interior y expresidente del Senado.
- Adriana Delpiano: exministra de Defensa, exministra de Educación y exministra de Bienes Nacionales.
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