Profesora tras ataque en el Instituto Nacional: “Es el miedo permanente de que nos puedan agredir a muerte”

El viernes 28 de noviembre, tres docentes fueron víctimas de un brutal ataque al interior del Instituto Nacional: fueron golpeadas y rociadas con un acelerante por parte de encapuchados. Una de ellas entregó su versión sobre los incidentes ocurridos en el recinto educativo.

El viernes 28 de noviembre, tres trabajadoras de la educación del Instituto Nacional (IN) fueron rociadas con un acelerante y sufrieron lesiones producto de golpes propinados por grupos de encapuchados.

Según relataron las docentes, los hechos ocurrieron cuando estos jóvenes con el rostro cubierto comenzaron a desplazarse por los patios mientras manipulaban objetos incendiarios.

Una de las profesoras afectadas contó a Las Últimas Noticias que el incidente ocurrió durante la mañana, en medio de un proceso de orientación a los alumnos: “Estábamos despachando a los estudiantes, luego de la activación de protocolo por encapuchados”. En la puerta que da hacia la calle Prat, “los estudiantes estaban mirando y esperando que Carabineros llegaran a la puerta del colegio para enfrentarse con ellos”. Por esa razón, gritó que la retirada de los alumnos se realizara por San Diego.

Fue en ese momento cuando se desencadenó el ataque: “Cuando grité que los alumnos se retiraran del establecimiento, me rocían con bencina en la ropa”. Allí, expresó, sintió miedo: “Sentí pánico de que los estudiantes se quedaran encerrados debido al bloqueo”, detallando que uno de los sujetos llevaba una cadena y candados para cerrar una de las salidas de emergencia, lo que aumentó la sensación de peligro. Luego se enteró de que dos de sus colegas habían sufrido lesiones más graves.

“Me entero que a mis colegas las habían golpeado y rociado con bencina, y a una de ellas le lanzaron bencina a la cara, dañándole los ojos”, describió.

Momentos después ingresó al baño, donde una profesora intentaba limpiarse los ojos con la ayuda de otra colega. Allí le bajó la presión y comenzó a sentir náuseas.

“Es el miedo permanente de que nos puedan agredir a muerte”, subrayó.

Otra funcionaria complementó su testimonio: “En eso que empezamos a evitar la evacuación, ahí me rociaron con acelerante —porque no sé si era bencina o parafina— y me golpearon con una cadena en las piernas”.

Las docentes consideran que una de las hipótesis sobre la agresión es que estaría “dirigida a los equipos directivos”, y que no tendría relación con demandas estudiantiles, sino con acciones que involucrarían a “adultos”.