Brutal ataque a profesoras en el Instituto Nacional: Contraloría oficia a Municipio de Santiago y Superintendencia de Educación

El organismo pidió a ambas entidades un informe detallado sobre lo sucedido y las medidas preventivas aplicadas tras el incidente, que dejó a un estudiante de 16 años detenido.

La Contraloría General de la República inició una fiscalización tras el grave incidente registrado este viernes en el Instituto Nacional, donde tres profesoras fueron agredidas y rociadas con bencina durante desórdenes protagonizados por encapuchados.

Según los antecedentes preliminares, el ataque se produjo alrededor de las 9:00 horas, cuando un grupo de encapuchados, algunos vestidos con overoles blancos, salió del Instituto Nacional hacia la Alameda lanzando bombas molotov y objetos contundentes.

En ese contexto, las tres profesoras sufrieron la agresión que motivó la intervención de Carabineros.

Un estudiante de 16 años, cursando tercero medio, fue detenido por su presunta participación en los hechos. La dirección del establecimiento decidió suspender las clases de la mañana como medida preventiva, mientras que la jornada de la tarde se desarrolló con normalidad.

¿Qué solicitó la Contraloría?

El organismo envió oficios tanto a la Superintendencia de Educación como a la Municipalidad de Santiago para exigir detalles sobre lo ocurrido y sobre las medidas de prevención implementadas en el establecimiento.

En los documentos —dirigidos a la superintendenta Loreto Orellana y al alcalde Mario Desbordes— la Contraloría solicita un informe que precise qué acciones se han adoptado para evitar hechos como los ocurridos esta jornada.

Las autoridades cuentan con un plazo de diez días hábiles para entregar la información requerida.