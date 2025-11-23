Primera semana hacia segunda vuelta: Jara llama a participar de debates y Kast afirma que “la gente ya los conoce”

Un tenso momento en Barrio Franklin, un debate con una sola participante y los emplazamientos cruzados son parte de lo que ha dejado esta primera semana de cuatro, en las que los candidatos salen en búsqueda de los votos para superar el 50%.

Termina esta primera semana de campaña presidencial de cara a esta segunda vuelta, luego de los comicios que tuvimos el domingo recién pasado en estas elecciones presidenciales y parlamentarias. Si aún no conoces los resultados de la presidencial región por región, revísalo acá.

Esta parte de la carrera hacia La Moneda es más corta, ya que cuentan con casi un mes para salir a buscar los votos que restan para superar el 50%.

Con esto comienza entonces esta segunda semana y ya se acerca a lo que va a ser la mitad, previo a esta elección de segunda vuelta donde están corriendo como competidores la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, y también el candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, quien además ha recibido respaldos de Chile Vamos y del Partido Nacional Libertario.

En el lado de la centroizquierda, Jara participó de una reunión con algunos de los parlamentarios electos y reelectos en el último proceso eleccionario, fijando las directrices de las tres semanas que restan de campaña.

En la instancia la candidata reiteró su emplazamiento que fue la tónica de la semana: asistir a los debates presidenciales, dado que por el lado de Kast ya declinaron la invitación para el de este domingo.

“Que la discusión hoy día, a nivel de las candidaturas -entre comillas, porque nosotros no estamos en esa discusión-, sea si uno va a ir o no va a ir a un debate. Ese es el nivel. Entonces, yo digo, si ya la gente nos conoce”, dijo por su parte Kast el sábado, en el marco de una reunión con líderes de los partidos que ahora lo apoyan.

A ello agregó que si 2,6 de 10 personas votaron por ella, “es evidente” que haya quienes lo pifeen en las calles, aludiendo a lo vivido en Barrio Franklin. “Que ella vaya a Franklin, a las ferias en Arica, al de las víctimas del terrorismo, porque es terrorismo y no es violencia rural”, dijo el republicano.

Este domingo Jara contestó a estas críticas: “Me desafió el candidato ayer a que fuera Franklin. Primero, yo puedo ir a cualquier lado, la verdad. Por cierto, todos los candidatos estamos expuestos a quienes son nuestros adherentes y quienes nos critican. Yo siempre he estado en los territorios, esa es la diferencia, que yo no me ando escondiendo la gente”.

“Entonces, hay una gran diferencia entre un candidato que se acordó recién que hay que estar con la gente versus una trayectoria de vida que he tenido a ese respecto. La más interesante de esto, es que los chilenos y chilenas tienen que saber que Kast no quiere debatir”, concluyó la abanderada oficialista.

Cómo se desenvolverá la segunda semana de cara hacia el balotaje puedes verlo en CNN Chile y todas sus plataformas.