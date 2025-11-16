Elecciones 2025: Revisa los resultados de las elecciones presidenciales región por región

Las mesas deben cerrarse a las 18:00 horas en donde comenzará el conteo de votos en cada comuna del país y que dará como resultados la elección de presidentes como la de los representantes del Congreso Nacional.

En el contexto de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias de 2025, CNN Chile, en colaboración con Unholster, habilitó un sistema de seguimiento en tiempo real que muestra el avance del escrutinio de los candidatos presidenciales a nivel comunal. La herramienta está diseñada para ofrecer datos actualizados y verificables durante toda la jornada electoral.

El proceso, que se desarrolla este domingo 16 de noviembre, convoca a millones de chilenos habilitados para elegir al próximo jefe de Estado, así como a los representantes del Congreso Nacional.

Las mesas de votación están programadas para cerrar a las 18:00 horas en todo el territorio, momento desde el cual se intensifica la entrega de cifras oficiales.

Revisa los resultados a continuación:

Los resultados se actualizarán de forma continua a medida que Servel vaya proporcionando nueva información.