Elecciones 2025: Revisa los resultados de las elecciones presidenciales región por región

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Las mesas deben cerrarse a las 18:00 horas en donde comenzará el conteo de votos en cada comuna del país y que dará como resultados la elección de presidentes como la de los representantes del Congreso Nacional.
En el contexto de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias de 2025, CNN Chile, en colaboración con Unholster, habilitó un sistema de seguimiento en tiempo real que muestra el avance del escrutinio de los candidatos presidenciales a nivel comunal. La herramienta está diseñada para ofrecer datos actualizados y verificables durante toda la jornada electoral.
El proceso, que se desarrolla este domingo 16 de noviembre, convoca a millones de chilenos habilitados para elegir al próximo jefe de Estado, así como a los representantes del Congreso Nacional.
Las mesas de votación están programadas para cerrar a las 18:00 horas en todo el territorio, momento desde el cual se intensifica la entrega de cifras oficiales.
Los resultados se actualizarán de forma continua a medida que Servel vaya proporcionando nueva información.
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.