Mundial 2026: Revisa los partidos de este sábado 20 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continuará este sábado 20 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos.
La programación contempla tres partidos, correspondientes a los grupos E y F, con selecciones como Países Bajos, Suecia, Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao.
Los encuentros se disputarán durante la tarde y noche, en horario de Chile.
Los partidos del Mundial 2026 para este sábado 20 de junio
- 13:00 horas: Países Bajos vs. Suecia – Grupo F.
- 16:00 horas: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E.
- 20:00 horas: Ecuador vs. Curazao – Grupo E.
Países Bajos y Suecia abren la jornada
El primer partido del sábado será el duelo entre Países Bajos y Suecia, válido por el Grupo F.
El encuentro aparece como uno de los cruces atractivos del día, en una zona que también integran Japón y Túnez.
Alemania enfrenta a Costa de Marfil
Más tarde será el turno de Alemania, que jugará ante Costa de Marfil por el Grupo E.
La selección europea buscará seguir avanzando en una zona que también cuenta con Ecuador y Curazao.
Ecuador cierra el día ante Curazao
La jornada mundialista del sábado terminará con el partido entre Ecuador y Curazao, también por el Grupo E.
El duelo está programado para las 20:00 horas de Chile y cerrará la agenda de partidos del día.
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