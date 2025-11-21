“¡Que se vaya!”: El tenso momento que José Antonio Kast protagonizó en el Mercado Franklin

Su presencia no fue bien recibida por algunos comerciantes, quienes empezaron a gritarle improperios. Por otro lado, sus adherentes levantaron consignas de apoyo.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast llegó de sorpresa al Mercado Franklin para dialogar con comerciantes del sector.

Sin embargo, su presencia no fue bien recibida por algunos comerciantes, quienes empezaron a gritarle improperios. Por otro lado, sus adherentes levantaron consignas de apoyo.

Uno de los momentos más tensos fue cuando Kast quiso hablar con la prensa, donde el republicano tuvo que pedir a viva voz: “Tengan un poquito de paciencia”. Mientras de fondo se escuchaban gritos de “¡que se vaya!”, realizados por comerciantes y transeúntes.

En la vereda contraria, un grupó de adherentes empezó a levantar consignas a favor del exdiputado: “Se siente, se siente, Kast presidente”, señalaron.

La visita al Mercado Franklin se enmarca dentro de una gira por diversas comunas que Kast ha realizado tras pasar a segunda vuelta, donde se verá las caras con Jeannette Jara.