Mundial 2026: La historia de Javiera Andrare, la estudiante de la U. de Chile que participará como voluntaria

La locura por el Mundial 2026 se vive a diario. Y es que, a pesar de que Chile no logró clasificar, sí habrá una representante nacional en la cita mundialista.

Se trata de Javiera Andrade, estudiante de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quien fue seleccionada para ser voluntaria en el torneo de fútbol mundial.

“Mi rol como voluntaria en el Mundial va a ser en el área de Gestión de Colaboraciones. Voy a estar trabajando directamente con las marcas, con Powerade, Adidas, alrededor del estadio, dando recorridos dentro del estadio, ayudando a dar el Player of the Match y cosas así”, relató Javiera.

La estudiante, que también es capitana de la selección de balonmano y presidenta del Centro Deportivo de Estudiantes, expresó su entusiasmo por el intercambio cultural que se vivirá durante el mundial y que le gustaría conocer a Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar.

“Quiero mostrar que en Chile se vive el mundial, aunque no hayamos clasificado. Que somos personas simpáticas, que tenemos carisma, que somos también parte de la familia latina y poder representar a mi país de la mejor manera en ese sentido”, expresó.

Javiera también comentó que llevará banderas chilenas y pines o chapitas para intercambiar, además de “dulces como cubanitos, Súper 8 sí o sí, porque allá tienen que probar que hay cosas muy ricas en Chile”.

Voluntariado en el Mundial: Así fue la preparación

Según señalaron desde la casa de estudios, la preparación de Andrade contempló coordinación de sus responsabilidades académicas, deportivas y de liderazgo.

“Compatibilizar esto no ha sido fácil. Ya hablé con mi entrenador y lo bueno es que me apoyan en todo, tanto mi entrenador como mi equipo, así que siempre voy a estar agradecida de eso”, contó.

De hecho, podrá cerrar el semestre antes de la fecha programada por la universidad, para poder ser voluntaria sin pensar en los exámenes finales.

El director de Deportes y Actividad Física, Dylan Padilla, sostuvo que “para la Universidad de Chile es muy importante porque muestra que nuestras y nuestros estudiantes no solo destacan en la sala de clases o el deporte, sino que también buscan ser parte de las mejores experiencias del mundo en diferentes dimensiones”.

Y añadió que destacan el compromiso, la responsabilidad y el liderazgo de Javiera: “Su experiencia demuestra que el deporte abre oportunidades, forma liderazgos y permite representar a Chile y a la Universidad más allá de sus fronteras”.