Trump cancela los conciertos Freedom 250 y los reemplaza con un mitin en el que él mismo será el cabeza de cartel

El presidente Donald Trump canceló oficialmente los conciertos Freedom 250 programados en el National Mall de Washington D.C. y los reemplazó con un mitin político en el que él mismo actuará como atracción principal. La decisión llegó después de que prácticamente todos los artistas del cartel original se retiraran del evento, alegando en su mayoría que el espectáculo no sería apartidista como se les había prometido. Entre los que declinaron participar figuran Morris Day, Bret Michaels, Martina McBride, Young MC, The Commodores y Milli Vanilli.

Según reportó Variety, Trump descartó a los artistas retirados con un comunicado en el que afirmó: “No queremos cantantes sin talento, pero con grandes honorarios. Todo lo que queremos son ustedes, yo, algunos oradores y la mejor música jamás tocada”. El único artista del cartel original que aún declaraba su intención de actuar era Vanilla Ice.

Un cartel militar y operístico

El nuevo programa incluirá al cantante country Lee Greenwood, figura habitual del movimiento MAGA, quien presentará al presidente con su canción ‘God Bless the U.S.A.’. También actuará el tenor Christopher Macchio, quien interpretará ‘Nessun Dorma’, ‘Hallelujah’, ‘Ave Maria’ y ‘God Bless America’. Completarán el cartel la Banda del Ejército ‘Pershing’s Own’, la Banda de Marines de la Presidencia y el Coro Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Freedom 250 fue creado como una alternativa a America 250, la iniciativa bipartidista del Congreso para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.