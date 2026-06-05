Gajardo cuestiona anuncios penitenciarios de Kast: “No hay ninguna medida nueva”

El exministro de Justicia y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Jaime Gajardo, cuestionó los anuncios penitenciarios realizados por el presidente José Antonio Kast y sostuvo que no incorporan medidas nuevas respecto de lo impulsado durante la administración anterior.

En entrevista con CNN Chile Radio, el exsecretario de Estado abordó el plan del Gobierno para sumar nuevas plazas carcelarias y enfrentar la sobrepoblación penal, luego de que el mandatario anunciara en su Cuenta Pública la creación de otras 20 mil plazas.

“Yo revisé los anuncios del presidente de la República, José Antonio Kast, y la medida es básicamente continuar con lo que estábamos haciendo nosotros como Gobierno”, afirmó Gajardo.

¿Qué dijo Jaime Gajardo sobre el plan penitenciario?

El exministro sostuvo que el sistema penitenciario chileno efectivamente requiere más plazas, pero recordó que durante el gobierno anterior se elaboró un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y un Plan de Seguridad Penitenciaria.

“Me parece que efectivamente nuestro sistema penitenciario requiere más plazas. Por lo mismo, durante el gobierno del presidente Boric se hizo un plan maestro de infraestructura penitenciaria y un plan de seguridad penitenciaria”, señaló.

Según Gajardo, los anuncios del actual Ejecutivo dan cuenta de una continuidad de políticas de Estado, aunque contrastan con las promesas realizadas por el oficialismo durante la campaña presidencial.

“Es una buena noticia, continúan con los planes que llevó adelante el presidente Gabriel Boric, da cuenta además de que estas son políticas de Estado”, dijo.

Sin embargo, también apuntó a la distancia entre el discurso de campaña y las medidas anunciadas ahora por el Gobierno.

“Más allá de las críticas altisonantes y estrafalarias que se hicieron durante la campaña, lo que se hace es continuar con políticas serias que se habían implementado en nuestro Gobierno”, afirmó.

“No hay ninguna medida nueva”

Consultado por si existe un cambio drástico en materia penitenciaria, Gajardo fue categórico: “No hay ninguna medida nueva, ninguna”.

El exministro explicó que tanto el régimen especial de máxima seguridad como el uso de uniformes para internos ya se encontraban implementados o contemplados antes del cambio de administración.

“El régimen especial de máxima seguridad no existía. Cuando nosotros asumimos como Gobierno teníamos 300 plazas en máxima seguridad. Le entregamos al nuevo Gobierno el doble de esas plazas”, sostuvo.

Gajardo también señaló que los uniformes para internos de máxima seguridad ya se habían implementado durante el año pasado.

“Los uniformes que se anunció ya se implementaron el año pasado”, afirmó.

En la misma línea, apuntó al traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad y a la creación de un régimen especial para recintos de mayor control.

“El traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad y que Gendarmería sea una fuerza de orden y seguridad es una reforma que hizo el presidente Gabriel Boric. Y esa es la reforma más importante que se ha hecho en esta materia”, señaló.

Promesas de campaña y nuevas plazas

Gajardo recordó que, durante la campaña, el actual oficialismo habló de construir 100 mil nuevas plazas carcelarias en cuatro años, cifra que calificó como irrealizable.

“El Gobierno en su momento, en la campaña, señaló que iban a construir 100 mil nuevas plazas en cuatro años. Nosotros dijimos que ese era un número muy elevado, que era muy difícil que se lograra esa meta”, afirmó.

El exministro contrastó esa promesa con el plan diseñado durante la administración anterior, que contemplaba 30 mil plazas: 15 mil en desarrollo y otras 15 mil en estudio.

“El plan maestro de infraestructura penitenciaria (…) contemplaba 30 mil plazas, 15 mil en desarrollo y 15 mil en estudio”, explicó.

Según Gajardo, las 15 mil plazas en desarrollo cuentan con financiamiento, mientras que las restantes requieren procesos técnicos, como ubicación de terrenos y factibilidades para su ejecución.

“Era un plan que está completamente financiado”, sostuvo, junto con responder a los dichos del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien ha señalado que no se construirán las 100 mil plazas por falta de recursos.

“Se generaron expectativas que no se podían cumplir. Se hicieron promesas que hoy día se ve en la práctica que no las están cumpliendo”, agregó.