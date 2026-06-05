Thayer niega que haya dejado un “desastre” en Migraciones tras dichos de Sauerbaum: “Que se entere mejor de cómo funciona el Servicio”

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, negó los dichos de Frank Sauerbaum, quien acusó que la institución quedó en un estado de “desastre”.

El actual timonel de la institución acusó que Thayer “dejó el Servicio en un estado de desastre”: “Nosotros estamos tratando de que el sistema computacional de los años 80 pueda funcionar para contestar las 260.000 solicitudes pendientes que nos dejó”.

En entrevista con Radio ADN, Thayer afirmó que Migraciones “recibe anualmente entre 350 mil y 400 mil solicitudes de visa temporal o definitiva. De hecho, en el año 2025 se acogieron a trámite 380 mil” solicitudes.

Y que mensualmente se resuelven aproximadamente 30 mil solicitudes, cifra que es normal y “parte del flujo”.

Con todo, el exdirector del Servicio dijo que la entidad no quedó como acusó Sauerbaum: “No es así; cuando dice ‘desastre’, refiere a una cifra que es absolutamente normal respecto al Servicio, que es tener visas en trámite del semestre anterior.

Habría que decirle que se entere mejor de cómo funciona el Servicio. Ya han pasado tres meses y debiera saber que esa situación es la normalidad del Servicio Nacional de Migraciones”, agregó.

Así, Thayer sostuvo en el citado medio que Sauerbaum “debiera ocuparse de seguir tramitando y respondiendo al ritmo que veníamos haciéndolo nosotros, que son 30 mil solicitudes resueltas al mes”.

“Ocupar la palabra desastre, creo que es una hipérbole por lo menos y es impreciso”, aseveró, añadiendo que sí sería una anomalía en el caso de que la cifra de 200 mil solicitudes fuera del 2020 o 2021. “Pero que haya 200 mil solicitudes en trámite es parte del servicio”.