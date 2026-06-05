Condenan a restorán de Lo Barnechea a pagar derechos de autor por uso de música en el local

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación y ratificó la condena contra la sociedad Gastronómica Bistrot Limitada por el uso no autorizado de obras musicales de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) en el restorán “El Mesón de La Patagonia“, en Lo Barnechea.

Según lo informado por el Poder Judicial, el fallo unánime de la Cuarta Sala del máximo tribunal confirmó que el establecimiento infringió la Ley de Propiedad Intelectual al emitir música por sus parlantes sin contar con la licencia requerida.

Debido a este dictamen, el local comercial deberá cesar la reproducción del catálogo de la demandante y pagar una multa de 5 UTM.

Adicionalmente, el tribunal ordenó el pago de una indemnización mensual equivalente a 2,40 UTM, junto con un recargo del 50% por derechos conexos, montos calculados bajo los parámetros del convenio existente entre la SCD y Hotelga.

La resolución desestimó las alegaciones de la empresa demandada, que afirmaba haber extinguido la deuda mediante pagos previos.

La sala determinó que el restaurante no acreditó dichas transacciones y que el intento de justificación “reconoce hacer comunicación pública de las obras”, ratificando la existencia de la infracción y la obligación civil de reparar el daño causado.