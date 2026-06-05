Investigan muerte de carabinero mientras cumplía funciones en sector rural de Victoria

Carabineros informó el fallecimiento de un funcionario policial durante las últimas horas, mientras se encontraba en cumplimiento de sus funciones en un sector rural de la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía.

De acuerdo con un comunicado de la Prefectura Control de Orden Público Araucanía, el hecho ocurrió mientras el uniformado realizaba labores en una facción en la zona rural de la comuna.

Según los antecedentes preliminares entregados por la institución, el funcionario habría atentado contra su vida utilizando su arma de servicio.

Carabineros prestó primeros auxilios en el lugar

Tras ocurrido el hecho, personal institucional prestó de inmediato los primeros auxilios al funcionario en el lugar.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, Carabineros informó que el uniformado falleció.

Una vez conocido el hecho, la institución activó los protocolos internos correspondientes e informó la situación al Ministerio Público.

El Ministerio Público instruyó diligencias investigativas a equipos especializados de Labocar y OS-9 de Carabineros, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

“Carabineros de Chile expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amistades y compañeros de labores del funcionario fallecido, brindando el apoyo institucional correspondiente frente a este lamentable hecho”, señaló la institución.