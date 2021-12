A dos días de su triunfo en la segunda vuelta, el presidente electo, Gabriel Boric, continúa recibiendo mensajes y felicitaciones de parte de otros líderes mundiales.

Este martes fue el turno del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. A través de su cuenta oficial de Twitter, la autoridad canadiense celebró la victoria del abanderado de Apruebo Dignidad.

“Felicitaciones Gabriel Boric, por ser elegido presidente de Chile”, redactó para comenzar un breve comunicado.

Además, Trudeau alentó al futuro mandatario a trabajar juntos “para fortalecer la relación entre nuestros dos países y avanzar con ideas progresistas para abordar el cambio climático, la desigualdad y más”.

Pese a que se trata del primer gesto oficial del gobierno de dicho país, a raíz de la elección del próximo presidente de Chile, no es la primera reacción proveniente de Canadá.

Congratulations, @gabrielboric, on being elected President of Chile. Let’s work together to strengthen the relationship between our two countries, and move forward with progressive ideas to tackle climate change, inequality, and more.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 21, 2021