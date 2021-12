El presidente electo, Gabriel Boric, se reunió la mañana de este martes con la mesa directiva de la Convención Constitucional y señaló que no espera que el órgano redactor “esté al servicio” de su gobierno que comenzará en marzo de 2022.

El abanderado de Apruebo Dignidad estuvo con la presidenta Elisa Loncon y con vicepresidente Jaime Bassa, luego se encontró con la mesa ampliada y finalmente con los convencionales en el pleno de la sede del Congreso en Santiago.

Tras concluir las reuniones, Boric relató que “hemos conversado con la presidenta y con el vicepresidente, con la mesa ampliada y después un breve saludo con los convencionales en el pleno, en donde hemos ratificado nuestra plena voluntad de colaboración con el proceso constitucional y con la Convención y que también espero que en esto tengamos la colaboración del presidente en ejercicio”.

“Ayer tuvimos nuestra primera reunión de trabajo (con el presidente Piñera), seguramente vamos a tener más y ahí se lo vamos a ir planteando porque este es un tema de Estado, este es un tema de largo plazo”, agregó.

Lee también: Matthei y problemas de transporte en las elecciones: “Fue una excusa de los alcaldes del FA para sacar buses a la calle”

Bajo ese punto, el presidente electo indicó que “todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos, independiente de nuestras diferencias políticas, para que este proceso tenga éxito, porque si le va bien a la Convención, le va bien a Chile”.

“Yo no espero en ningún caso una Convención partisana, una Convención al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde. La Convención va más allá de coyuntura”, aseguró.

“Nosotros por eso hemos dicho hemos manifestado que respetamos plenamente la autonomía de la Convención Constitucional e institucionalmente nos ponemos a disposición para su mejor funcionamiento respetando de manera irrestricta todas las posiciones que aquí hoy día se encuentran reunidas. Independiente de que no sean las mías, porque la democracia la construimos entre todas y todos. Esto es lo que representa este espacio y espero que todos tengamos la buena voluntad de colaborar con la llega a puerto de este proceso que, a mí por lo menos, me pone muy feliz y me da una tremenda esperanza”, afirmó.

Finalmente, el futuro mandatario dijo esperar “que esta esperanza sea contagiosa para todos los chilenos y chilenas”.