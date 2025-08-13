Chile y Hong Kong firmaron un acuerdo para ampliar los vuelos entre ambos territorios: ¿Cómo funcionará?

Se espera que este acuerdo sea una herramienta que "facilite la conectividad y las relaciones comerciales y culturales entre Chile y Hong Kong", remarcaron las autoridades.

Chile logró un acuerdo con la Región Administrativa Especial de Hong Kong para ampliar los vuelos entre ambos territorios.

La medida ocurre en el marco del compromiso por eliminar restricciones y avanzar en la regulación de servicios aéreos entre Chile y otros países y regiones del mundo.

La reunión fue liderada por el secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), Martín Mackenna Rueda, y participaron delegados del territorio autónomo asiático y representantes de las aerolíneas Latam y SKY, estos últimos estuvieron presentes como observadores.

Se espera que el acuerdo sea una herramienta que “facilite la conectividad y las relaciones comerciales y culturales entre Chile y Hong Kong, afianzando los vínculos de nuestro país con Asia y otorgando más opciones a las empresas chilenas que decidan ofrecer vuelos hacia ese continente o combinar sus operaciones con otros destinos ya existentes”.

¿De qué se trata el acuerdo entre Chile y Hong Kong?

En el encuentro se definió el texto de un futuro tratado bilateral de servicios aéreos y también se suscribió un Memorándum de Entendimiento que permite aplicar, de forma inmediata, medidas que beneficien la operación de vuelos entre Chile y Hong Kong.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, calificó como positivo el acuerdo y comentó que le permite a Chile “seguir expandiendo su política de flexibilización en materia aerocomercial, eliminando barreras y restricciones a las empresas aéreas”.

“Esto promueve la competencia y las operaciones de las aerolíneas en los mercados de los territorios firmantes, lo que finalmente se traduce en más y mejor oferta y condiciones para las personas. Con este convenio, Chile sigue sumando instrumentos regulatorios a los que tiene con más de 80 Estados y economías de todos los continentes”, dijo.

En concreto, entre las condiciones acordadas está la apertura total de frecuencias de tercera y cuarta libertad desde Chile a Hong Kong y viceversa, y “sin restricciones geográficas o de capacidad”.

Además de la “concesión recíproca de derechos de quinta libertad (vuelos entre países distintos del de la línea aérea, pero con origen en el país de esta) hasta un total de 28 frecuencias semanales; la libertad de las aerolíneas para establecer sus tarifas, entre otras medidas”, explicaron las autoridades.

Por su parte, el secretario general de la JAC señaló que el objetivo es “disminuir al máximo las restricciones para las operaciones de las aerolíneas y en línea con nuestra política de cielos abiertos, ya que tenemos la convicción de que es el camino para seguir conectando a nuestro país con otros rincones del mundo, lo que permite potenciar el turismo, abrir oportunidades de generar negocios, y democratizar aún más el transporte aéreo”.