“El Congreso tiene un rol principal”: Cordero defiende función del Parlamento tras polémicos dichos de José Antonio Kast

En conversación con CNN Chile, el secretario de Estado además subrayó la existencia de sólidos mecanismos de control institucional en Chile y calificó como “paradójica” la postura expresada por Kast, una que hoy promueve un modelo que en el pasado la derecha rechazó.

Este miércoles, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó el debate sobre gobernabilidad y la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, tras los polémicos dichos del candidato presidencia del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre este último órgano.

En conversación con Hoy Es Noticia, el secretario de Estado destacó el papel fundamental que cumple el Parlamento en el desarrollo de políticas públicas, especialmente en materia de seguridad.

“El Congreso tiene un rol principal. Chile ha actualizado su legislación, ha fortalecido instituciones y ha aumentado el presupuesto en materia de seguridad gracias al Congreso. Buena parte de lo que se está gestionando hubiese sido imposible sin el Congreso”, aseguró.

El peso del presidencialismo y los contrapesos institucionales

Cordero reflexionó sobre el sistema político y su carácter presidencial, indicando que, si bien es fuerte, también está equilibrado por mecanismos de control institucional robustos.

“Una de las instituciones emblemáticas es la Contraloría General de la República. No podría pasar algo como las órdenes ejecutivas de Trump sin control”, afirmó.

El ministro señaló que, debido a estos contrapesos, cualquier intento por utilizar herramientas administrativas en la gestión del Estado debe considerar que existe un control preventivo estricto, particularmente ejercido por la Contraloría.

Críticas al cambio de postura en ciertos sectores

Durante la conversación, Cordero también se refirió a lo que calificó como una contradicción histórica en parte de la oposición actual.

Recordó que durante los primeros años del retorno a la democracia, los gobiernos utilizaron la potestad reglamentaria ante un Congreso que muchas veces bloqueaba reformas.

“En ese contexto, lo que hizo la oposición de esa época fue esencialmente llevar a los presidentes al Tribunal Constitucional”, explicó.

Por eso, añadió, “me parece paradójico que hoy se promueva una agenda que en el pasado fue rechazada con fuerza” por la oposición a gobiernos de centro izquierda.

Contexto: Las declaraciones de José Antonio Kast

Las palabras del ministro Cordero surgen apropósito de los dichos de José Antonio Kast, quien sostuvo durante la jornada de ayer que “el Congreso es importante, pero no tan relevante como algunos piensan”, durante su participación en el XXI Seminario Moneda Patria Investments 2025.

El líder republicano también criticó la necesidad de seguir legislando y afirmó que su eventual gobierno “no necesitaría más leyes para aplicar la ley”.

Kast, además, cuestionó a los analistas políticos y criticó el “descontrol institucional” que, a su juicio, se generó tras el estallido social.