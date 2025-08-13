País decesos

No es agosto: Este es el mes con más registros de muertes en Chile según el Minsal

Por CNN Chile

13.08.2025 / 17:57

{alt}

CNN Chile revisó los registros de defunciones de los últimos tres años, de 2013 a la fecha, de la dirección de Estadísticas e Información de la Salud (Deis) del Ministerio de Salud (Minsal) y comprobó cuál es el mes en donde se reportan más decesos en el país. 

“Hay que pasar agosto”. Una frase ya arraigada en la tradición nacional. Palabras que pueden causar temor en los adultos mayores, pero que con el paso del tiempo sólo ha servido como una forma de fomentar el autocuidado entre las personas de edad avanzada.

Y si bien dicha frase ha hecho creer a la ciudadanía general que agosto, el octavo mes del año, es uno de los más mortíferos, las cifras revelan que dicha situación no sería tan así. 

CNN Chile revisó los registros de defunciones de los últimos tres años, de 2013 a la fecha, de la dirección de Estadísticas e Información de la Salud (Deis) del Ministerio de Salud (Minsal) y comprobó cuál es el mes en donde se reportan más decesos en el país.

Este es el mes con más muertos en Chile

Previamente, y revisando datos en el mismo periodo, CNN Chile pudo detectar las 3 principales causas de muerte en Chile, donde el infarto agudo de miocardio lidera las causas de decesos.

Ahora, al realizar el análisis por mes, descubrimos que agosto no es el mes con más decesos, de hecho se ubica en el octavo lugar del listado de meses con más registros de muerte.

En primer lugar, está mayo con 34.893 registros en los últimos 3 años; le sigue de cerca julio con 34.442; en tercer lugar está julio con 33.903; en cuarto enero con 30.428; y en quinto puesto, abril con 29.583.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Tras caída de lista única en oficialismo, Andrés Couble (FA) apunta a “una lectura anticipada del escenario” del FRVS y AH

LO ÚLTIMO

País Incidentes en liceos emblemáticos de Santiago durante el segundo semestre de 2025 duplican a los ocurridos durante primeros 6 meses del año
“El Congreso tiene un rol principal": Cordero defiende función del Parlamento tras polémicos dichos de José Antonio Kast
Chile y Hong Kong firmaron un acuerdo para ampliar los vuelos entre ambos territorios: ¿Cómo funcionará?
No es agosto: Este es el mes con más registros de muertes en Chile según el Minsal
Precios de combustibles: ¿Suben o se mantienen las bencinas esta semana?
Creará un nuevo Registro Público: Gobierno presentará proyecto que busca mayor control sobre fundaciones tras Caso Convenios