No es agosto: Este es el mes con más registros de muertes en Chile según el Minsal

“Hay que pasar agosto”. Una frase ya arraigada en la tradición nacional. Palabras que pueden causar temor en los adultos mayores, pero que con el paso del tiempo sólo ha servido como una forma de fomentar el autocuidado entre las personas de edad avanzada.

Y si bien dicha frase ha hecho creer a la ciudadanía general que agosto, el octavo mes del año, es uno de los más mortíferos, las cifras revelan que dicha situación no sería tan así.

CNN Chile revisó los registros de defunciones de los últimos tres años, de 2013 a la fecha, de la dirección de Estadísticas e Información de la Salud (Deis) del Ministerio de Salud (Minsal) y comprobó cuál es el mes en donde se reportan más decesos en el país.

Este es el mes con más muertos en Chile

Previamente, y revisando datos en el mismo periodo, CNN Chile pudo detectar las 3 principales causas de muerte en Chile, donde el infarto agudo de miocardio lidera las causas de decesos.

Ahora, al realizar el análisis por mes, descubrimos que agosto no es el mes con más decesos, de hecho se ubica en el octavo lugar del listado de meses con más registros de muerte.

En primer lugar, está mayo con 34.893 registros en los últimos 3 años; le sigue de cerca julio con 34.442; en tercer lugar está julio con 33.903; en cuarto enero con 30.428; y en quinto puesto, abril con 29.583.