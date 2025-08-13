Esta es la principal causa de muerte de los chilenos en Chile según el Minsal

Algunas de las principales causas son virus, diversos tipos de cánceres o problemas al corazón. Pero, hasta el momento, no había un registro claro sobre el tema.

Diversas son las enfermedades que afectan cotidianamente a los chilenos y que causan su muerte.

Algunas de las principales causas son virus, diversos tipos de cánceres o problemas al corazón. Pero, hasta el momento, no había un registro claro sobre el tema.

Un análisis de CNN Chile al Departamento de Estadísticas de Información de la Salud (Deis), reveló que la principal causa de muerte de los chilenos, en los últimos 3 años, es el infarto agudo del miocardio, con más de 18 mil causas de fallecimiento en el país desde 2013 a la fecha.

En segundo lugar, está el cáncer de bronquios o de pulmón con más de 9 mil registros en el sistema DEIS del Minsal. Y en tercer lugar, se encuentran las neumonías, también con poco más de 9 mil registros.

La comuna con más registros de decesos

Puente Alto y Maipú, al ser las comunas más grandes del país, son las que más registros de decesos tienen.

En lo que va del 2025, Puente alto reporta 1.964 registros de decesos en el país; Maipú reporta 1.692; La Florida con 1.622; Viña del Mar 1.613; y Valparaíso 1.483.