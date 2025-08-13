Incidentes en liceos emblemáticos de Santiago durante el segundo semestre de 2025 duplican a los ocurridos durante primeros 6 meses del año

En tanto, según datos a los que accedió CNN Chile durante 2024 se reportaron 118 incidentes en 5 establecimientos emblemáticos: Instituto Nacional, Liceo Aplicación, Barros Borgoño, INBA y Javiera Carrera.

Un alza de hechos violentos en establecimientos emblemáticos de la Región Metropolitana, y en especial en Santiago, se han vivido durante las últimas semanas.

Los últimos dos hechos de gravedad ocurridos en recintos educacionales de la comuna capital fueron el del profesor rociado con bencina en marco de manifestaciones violentas en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA) y el de este miércoles, donde un menor resultó con quemaduras durante protestas en el Liceo Lastarria en Providencia.

De hecho, justamente en la comuna liderada por el RN, Mario Desbordes, las cifras de hechos violentos en estos recintos han ido en aumento.

Según datos a los que accedió CNN Chile durante 2024 se reportaron 118 incidentes en 5 establecimientos emblemáticos: Instituto Nacional, Liceo Aplicación, Barros Borgoño, INBA y Javiera Carrera.

En tanto, durante el primer semestre de 2025, la cifra de hechos violentos se elevó a 32, siendo el INBA el recinto con más desmanes provocados.

Pero el dato que preocupa a las autoridades es que en lo que va de este segundo semestre, los hechos violentos se han duplicado en estos 5 recintos.

Es así como en la segunda mitad del año ya se registran 66 incidentes, 20 de ellos en el INBA y 18 en el Instituto Nacional.