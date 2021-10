En la jornada de este viernes, la directora de la Unidad Especializada de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, anunció que se abrirá una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera por el caso de compraventa del proyecto minero Dominga.

A raíz de este hecho, el mandatario salió a responder estas acusaciones acompañado de los ministros Jaime Bellolio y Juan José Ossa, afirmando que en su momento fue declarado inocente por las diferentes instancias judiciales.

“Tuve una participación indirecta en el proyecto de la Minera Dominga que fue hace más de 10 años. Los antecedentes de esta venta fueron conocidos por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y la Corte Suprema. Todos ellos determinaron la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona“, aseguró.

Debido a esto, enfatizó en que “no compartimos la decisión anunciada hoy por la Fiscalía, de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada. Como presidente nunca he ejecutado ninguna acción, ni he realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga”.

A su vez, aseguró que hace más de 12 años se desligó de la administración de sus negocios, y que confía en que la justicia lo reconocerá como inocente de dichas acusaciones.

“El año 2009 me desligué totalmente de la administración de las empresas en las que trabajaba. Junto a mi familia constituimos fideicomisos ciegos, para la administración de los activos financieros para evitar cualquier conflicto de interés y así cumpliendo con la ley. Dado estos antecedentes tengo la plena confianza que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmara la inexistencia de irregularidades y mi completa inocencia“, enfatizó el presidente.

Por último, el mandatario confesó que este proceso ha afectado a su entorno, mientras que su principal objetivo ha sido trabajar para los chilenos.

“Estas injustas acusaciones son muy dolorosas no solo para mi persona, sino que también para mi familia y para todos quienes participamos de este gobierno. Mi objetivo siempre ha sido ser un buen presidente, al servicio de todas las chilenas y chilenos. Y, sobre todo, un presidente al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó.