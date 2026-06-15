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Metro de Santiago mantiene estaciones cerradas en Línea 2 por presencia de persona en la vía

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Metro de Santiago mantiene estaciones cerradas en Línea 2 por “persona en la vía”/Agencia Uno

Metro de Santiago informó sobre el cierre de cuatro estaciones en Línea 2.

“Por persona en la vía, servicio en L2 solo está disponible entre La Cisterna y Vespucio Norte”, comunicó la empresa en sus redes sociales.

A partir de las 14:37 horas, las estaciones El Bosque, Observatorio, Copa Lo Martínez y Hospital El Pino se mantienen sin servicio de trenes.

Debido a la situación, Red Movilidad dispuso buses de apoyo que circulan en bucle por la zona afectada.

También se reforzaron los servicios 211, 211c, 223, G05, G16, 301, 3011c, 201.

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