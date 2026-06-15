Metro de Santiago mantiene estaciones cerradas en Línea 2 por presencia de persona en la vía

Metro de Santiago informó sobre el cierre de cuatro estaciones en Línea 2.

“Por persona en la vía, servicio en L2 solo está disponible entre La Cisterna y Vespucio Norte”, comunicó la empresa en sus redes sociales.

A partir de las 14:37 horas, las estaciones El Bosque, Observatorio, Copa Lo Martínez y Hospital El Pino se mantienen sin servicio de trenes.

14:37 hrs. Las siguientes estaciones se encuentran sin servicios de trenes: ❌️ El Bosque

❌️ Observatorio

❌️ Copa Lo Martínez

❌️ Hospital El Pino https://t.co/m2nfIJNNc4 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 15, 2026

Debido a la situación, Red Movilidad dispuso buses de apoyo que circulan en bucle por la zona afectada.

También se reforzaron los servicios 211, 211c, 223, G05, G16, 301, 3011c, 201.