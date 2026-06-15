Contraloría detectó que 322 municipios entregaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular: Santiago, Estación Central, Providencia y Maipú en el listado

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que distintas municipalidades a nivel país otorgaron permisos de circulación de manera irregular.

Los hechos quedaron en evidencia luego de analizar la entrega de dichos permisos en las 345 municipalidades de Chile entre 2022 y 2025, cruzando datos como patentes de vehículos, permiso de circulación y comuna de renovación, con el Registro de Multas de Tránsito no pagadas y con el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago.

El ente recordó que la ley 18.287 señala que los autos que tengan multas de tránsito al 30 de noviembre de un año e impagas al momento de realizar el trámite en marzo del año siguiente, no podrán renovar el permiso de circulación, a menos que paguen las multas.

🔴 CIC 23: CGR detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación infringiendo la normativa.

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Sin embargo, en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 23 se constató que un total de 322 municipios (93%) entregaron 146.469 permisos de manera irregular, ya que las multas estaban impagas.

Entre las comunas con más permisos de circulación otorgados a autos con multas están:

Santiago: 7.356 casos

Estación Central: 6.924 casos

Providencia: 5.727 casos

Maipú: 5.124 casos

Ñuñoa: 3.920 casos

Adicionalmente, se reportaron casos de autos que “acumularon un elevado número de infracciones, como el registrado en Quilicura, que renovó el permiso a un vehículo que al momento de la renovación contaba con 240 multas vigentes. Otro caso se dio en Santiago, donde se renovó a un auto con 149 multas. También figuran este tipo de situaciones en Estación Central (127 multas), Las Condes (124 multas) y Concepción (109 multas)”.

Incluso, algunos autos renovaron su permiso teniendo multas en varios años consecutivos, “incluyendo más de 5.900 vehículos que lo hicieron en tres de los cuatro años analizados”.

Además, se dio cuenta de eventual conflicto de interés. Esto, porque hubo 1.172 casos de renovación de permisos a funcionarios de la misma entidad edicilia y que tenían multas vigentes, además de otros 7.378 casos donde familiares de funcionarios pudieron realizar el trámite aun teniendo multas impagas.

Por otro lado, se identificó que 62 municipalidades renovaron 497 permisos de manera ilegal a personas infractoras del Transantiago, a pesar de que la ley 21.083 señala que los permisos deben ser suspendidos.

La Contraloría ordenó a los municipios involucrados abrir sumarios administrativos para evaluar eventuales responsabilidades administrativas.

En tanto, en los casos en que haya posibilidad de comisión de delito, los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.