Titan Forest Patagonia 2026 suma la categoría gravel y anuncia su recorrido desde Villa Cerro Castillo

La Titan Forest Patagonia 2026 presentó su recorrido oficial y confirmó una novedad en la historia de las Titan World Series: la incorporación de la categoría gravel, que competirá de forma simultánea con el mountainbike por primera vez en más de dos décadas de la serie. El evento se realizará el 2 de noviembre con campamento base en Villa Cerro Castillo, en la Región de Aysén.

El trazado contempla cuatro etapas para cada disciplina, con tramos compartidos y secciones adaptadas a cada modalidad. Los ciclistas de mountainbike cubrirán 325 kilómetros con 6.600 metros de desnivel positivo acumulado, mientras que los de gravel completarán 339 kilómetros con aproximadamente 300 metros menos de desnivel. El recorrido conecta Villa Cerro Castillo con Puerto Sánchez y Levicán, atravesando uno de los territorios más remotos y menos frecuentados por el turismo internacional en el sur de Chile.

Un destino en el mapa internacional

La elección de Villa Cerro Castillo responde a un objetivo concreto del Gobierno Regional de Aysén y Sernatur: posicionar la región como destino de referencia para el turismo de aventura, aprovechando la proyección internacional de las Titan World Series. En 2025, la edición anterior tuvo sede en Coyhaique.

Manuel Tajada, director deportivo de la serie, señaló que el desafío central fue “lograr que gravel y mountainbike sintieran que el terreno se adapta 100% a su bicicleta”. Las inscripciones ya están abiertas. Los vigentes campeones, Luis Ángel Maté y Pili Fernández, defenderán sus títulos en la largada.