“Me tranquilizó que el hospital y la funeraria estaban cerca”: Joven se vuelve viral tras subir a montaña rusa de “Talcasilandia”

Una joven se hizo viral en redes tras subir un video en donde relató su experiencia en un parque de diversiones de Talca, en la Región del Maule.

El recinto, bautizado localmente como “Talcasilandia”, cuenta con diversos atractivos, uno de ellos una montaña rusa. Semanas previas a abrir, el parque generó diversas reacciones.

Como sea, la joven se animó a subir junto a un grupo de amigas y grabó la experiencia. “No les voy a mentir, tenía miedo, pero me tranquilizó que el Hospital y la Funeraria estaban cerca”, relató.

El registro muestra cómo las jóvenes disfrutan del recorrido e, incluso, de algunas panorámicas de la capital del Maule.