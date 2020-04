VIDEO RELACIONADO – Piñera pone en marcha Hospital Félix Bulnes y confirma nuevos contagios por COVID-19 ( 12:26)

En entrevista con El Mercurio, el presidente Sebastián Piñera entregó un pronóstico positivo respecto de la economía del país, una vez se supere la crisis del coronavirus. Además, habló sobre el plebiscito en medio de este escenario político afectado por la pandemia y de su polémica foto en Plaza Italia.

“Hacía mucho tiempo que no pasaba por Plaza Italia y decidí bajarme por un par de minutos. Me dio emoción ver la Plaza Italia solitaria, tranquila, vacía. No cometí ningún delito y ningún pecado; lamento si alguien lo pudo haber mal interpretado, pero quiero indicar que nadie es dueño de Plaza Italia”, explicó el presidente respecto su controvertida acción.

Lee también: Diputada Ossandón defiende la ley seca y argumenta que “cualquier sacrificio vale la pena”

Sobre el avance del COVID-19 en Chile, señaló: “En el proceso normal del coronavirus en los países que van delante de nosotros ha tomado 12 semanas. De acuerdo con ello, dado que el primer caso en Chile lo tuvimos el 3 de marzo, vamos a estar llegando a los máximos niveles de contagio y hospitalizaciones hacia fines de abril, y el término de esas 12 semanas, a comienzos de junio. Nos preparamos para un escenario en que íbamos a tener 100 mil enfermos en un momento determinado”.

Piñera asegura que en nuestro país se están haciendo bien las cosas. “La comunidad internacional, los grandes centros de estudios, están valorando la forma en que Chile está enfrentando esta pandemia. Hace unos días vi al presidente de la OMS diciendo que Chile ha tomado medidas anticipadas, robustas e inteligentes. Como recibo muchas críticas, me sorprendió esta alabanza y me produjo una cuota de legítima emoción y alegría”, aseguró.

Lee también: Alcalde de Ñuñoa por pareja con COVID-19 que fue al supermercado: “Como municipio presentaremos una querella”

Asimismo, es muy positivo respecto de la situación económica de Chile, después de superar el coronavirus: “Espero que la recuperación comience hacia fines de este año y se materialice con mucha fuerza el año 2021. Este va a ser uno de los países que van a recuperarse más temprano”.

Luego, añadió: “Espero que así como Chile ha destacado entre los países que mejor han enfrentado la crisis del coronavirus, sea de los países que destaquen por mejor enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia”.

Por último, sobre la nueva fecha del plebiscito, afirmó: “Yo espero que hacia octubre de este año, Chile esté en una situación que permita el plebiscito. Lo que sí creo, y este es un mensaje para los parlamentarios, es que no es bueno tener tantas elecciones en un período tan corto de tiempo”.