El presidente Sebastián Piñera repasó el último año de su mandato, desde el estallido social en octubre de 2019 hasta el triunfo del Apruebo en el Plebiscito, y lo calificó como “el año más difícil” de su vida.

En entrevista con El Mercurio, el mandatario señaló que, en lo personal, ha sido un año “extremadamente duro y difícil, también en lo personal y familiar. Ha sido el año más difícil de mi vida, pero -y agradezco a Dios que me dio algunas fortalezas- tengo una salud hasta ahora de fierro, una resiliencia… La resiliencia es un concepto físico, cuánto demora un cuerpo golpeado en recuperar su forma… en la psicología, cómo resiste una persona a los golpes”.

“Ha sido un año extremadamente duro, pero nunca me he quebrado, nunca he dejado de asumir mis responsabilidades, nunca he dejado de levantarme temprano en la mañana. A veces me acuesto en las noches cansado como perro”, añadió.

Por otra parte, el presidente rechazó tajantemente la propuesta de Benito Baranda sobre indultar a los detenidos por las manifestaciones del 18 de octubre del año pasado.

“En Chile no hay presos políticos (…) Ha sido muy mala la idea de indultos o liberar, eso sería pasar por encima de los tribunales de justicia. Indultar a violentistas que quemaron el metro, iglesias u hospitales es una muy mala señal”, expresó.

Consultado sobre la tesis que plantea que el 18 de octubre hubo un golpe de Estado encubierto, el mandatario se mostró en “total desacuerdo”.

“No hubo un golpe de Estado el 18 de octubre. Si alguien lo intentó, no tengo cómo saberlo. El 18 pasó una ola de violencia brutal que causó daño al cuerpo y al alma de nuestro país, y que hemos combatido con todos los instrumentos que nos obliga la ley, pero dentro del Estado de Derecho”, aseguró.

Por otra parte, interrogado por los resultados del plebiscito, en que la opción Apruebo tuvo un triunfo aplastante, el presidente señaló que “hay mucha gente que quiere apropiarse de lo que no le pertenece: el triunfo del Apruebo fue de la ciudadanía, del 80% de los chilenos”.

Respecto a la crisis de Carabineros, el mandatario sostuvo que “hay un grupo que quiere convencer a los chilenos de que Carabineros es una máquina de cometer abusos y atropellos, eso no es verdad. Me consta que el general Rozas ha hecho todos los esfuerzos para lograr compatibilizar la protección del orden público y la seguridad ciudadana en medio de hechos de brutal violencia”.

Finalmente, el presidente Piñera hizo hincapié en cómo le gustaría ser recordado. “Espero que cuando se escriba la historia, con más serenidad, objetividad y más respeto por la verdad, se diga que enfrentamos la peor crisis política en muchas décadas en Chile y que supimos encauzarla por la vía democrática, institucional y pacífica, no por la violencia. Que enfrentamos la peor crisis económica desde 1929 y la economía chilena supo ponerse de pie, y que supimos enfrentar la peor pandemia sanitaria del último siglo con decisión”, cerró.