Presidente Gabriel Boric viajará hasta las zonas afectadas por los incendios forestales

De acuerdo a Conaf, hasta la mañana de este domingo hay 24 incendios forestales en combate en el país.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que el presidente Gabriel Boric viajará hasta la zona de catástrofe por los incendios forestales.

Tras encabezar el Cogrid Nacional junto a otros ministros y autoridades, Elizalde señaló que, junto con la decisión de decretar Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, además de anunciar el despliegue de los recursos necesarios, el mandatario “va a visitar la zona”.

“Los detalles específicos respecto del viaje serán anunciados durante la jornada”, acotó.

Lee también: Incendios forestales: Más de 38 mil personas están sin luz en la Región del Biobío

El presidente “ha resuelto apersonarse, viajar al lugar, tomar conocimiento directo de la situación para reforzar las medidas que se han adoptado”, señaló la autoridad.

Por otro lado, desde Presidencia informaron que debido a la emergencia, Boric suspenderá el viaje a Ancud programado para este lunes 19 de enero.

Hasta las 9:30 de este domingo, hay 24 incendios forestales en combate en el país, según informó Conaf.

Tanto Ñuble como Biobío se encuentran bajo alerta roja regional, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para evitar el avance de las llamas.