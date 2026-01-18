Incendios forestales: Más de 38 mil personas están sin luz en la Región del Biobío

La comuna de Tomé es la más afectada, con 23.846 personas sin suministro eléctrico.

Los incendios forestales que afectan las regiones de Ñuble y Biobío han dejado gran cantidad de hectáreas consumidas y casas afectadas.

A ello se suma un corte de luz en ambas regiones.

De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hasta las 9:00 de este domingo hay 38.334 consumidores que están sin suministro eléctrico en el Biobío.

Le siguen Penco (5.422), Concepción (1.962) Nacimiento (1.843) y Cabrero (1.098).