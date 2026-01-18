Incendios forestales: Más de 38 mil personas están sin luz en la Región del Biobío
Por Valentina Sánchez Cárdenas
18.01.2026 / 09:43
La comuna de Tomé es la más afectada, con 23.846 personas sin suministro eléctrico.
Los incendios forestales que afectan las regiones de Ñuble y Biobío han dejado gran cantidad de hectáreas consumidas y casas afectadas.
A ello se suma un corte de luz en ambas regiones.
De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hasta las 9:00 de este domingo hay 38.334 consumidores que están sin suministro eléctrico en el Biobío.
Incendios forestales: Más de 38 mil personas están sin luz en la Región del Biobío/SEC
Al interior de la región, la comuna de Tomé es la más afectada, con 23.846 personas sin servicio de electricidad.
Le siguen Penco (5.422), Concepción (1.962) Nacimiento (1.843) y Cabrero (1.098).
Incendios forestales: Más de 38 mil personas están sin luz en la Región del Biobío/SEC