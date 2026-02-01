Presidente del Partido Comunista chileno viajó a Cuba y rindió “homenaje” a los “caídos” en captura de Nicolás Maduro

Recordemos que durante la operación llebada adelante por Estados Unidos, Cuba informó que 32 de sus compatriotas, que cumplían labores de seguridad de Maduro, murieron durante la ofensiva.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona informó que, durante una visita a Cuba, rindió homenaje a los cubanos caídos durante la captura de Nicolás Maduro.

En ese sentido, Carmona detalló que durante su viaje a la isla, pidió ir al cementerio a rendir homenaje a los “caídos”.

“Nosotros pedimos un momento para ir al Cementerio Colón a rendir un homenaje simbólico a los 32 que cayeron en cumplimiento del deber, resguardando a Maduro”, informó en diálogo con Radio Nuevo Mundo.

Y agregó: “Fuimos e hicimos esa solemnidad de rendir homenaje a gente que está dispuesta a dar la vida si es cumplir con su obligación, su compromiso de honor, que lo han hecho de mutuo propio”.