Presidente Boric se traslada a la Región del Biobío por emergencia de incendios forestales

El mandatario Gabriel Boric viajará acompañado de las ministras Ximena Aguilera y Javiera Toro hasta la Región del Biobío para reunirse con autoridades regionales.

Durante la tarde de este domingo, el Presidente Gabriel Boric se trasladará hasta la Región del Biobío para reunirse con autoridades regionales ante la emergencia por incendios forestales.

El mandatario viajará acompañado de las ministras Ximena Aguilera (Salud) y Javiera Toro (Desarrollo Social), instancia en la que se prevén reuniones con autoridades regionales.

En paralelo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se encontrará en la Región de Ñuble, específicamente en la comuna de Chillán.

Actualmente, las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo Estado de Catástrofe. En ese contexto, el director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Esteban Krause, señaló que la Región del Biobío enfrenta una situación “catastrófica”.

Detalló que en la provincia de Concepción se registran tres siniestros, los que en conjunto suman más de 16 mil hectáreas afectadas.

A ello se agrega que en la provincia del Biobío se mantienen cuatro incendios activos, los cuales han dañado más de 2.500 hectáreas.