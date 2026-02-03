“De una pequeñez y frivolidad tremenda”: Boric responde a Squella tras calificar de “amarre” candidatura de Bachelet a ONU

El mandatario contestó a los dichos del líder republicano, quien afirmó que la postulación de la expresidenta es "el amarre más grande" que está dejando esta administración.

El Presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respecto al “amarre” que a su juicio significa la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas.

El mandatario respondió a las palabras del líder republicano, quien aseguró que la postulación de la expresidenta a la Secretaría General de la ONU era “el amarre más grande que está dejando el Gobierno saliente” y que la de Bachelet era una “candidatura que nace muerta”.

Ante sus dichos, en su cuenta de X el Presidente lamentó la “pequeñez y frivolidad” de calificar como un amarre esta postulación, destacando los hitos que la exmandataria marcaría de ser elegida.

“La candidatura de la ex Presidenta Bachelet fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en Septiembre de 2025. Sería la primera chilena y la primer mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU. En un hecho inédito, fue inscrita junto con las dos principales potencias de América Latina, México y Brasil”, se lee en una publicación en X.

En esa línea, agregó que “calificarla de ‘amarre’ es de una pequeñez y frivolidad tremenda”.

Apoyo de Brasil y México

Si bien la oficialización de la candidatura de Bachelet fue realizada en conjunto con Brasil y México, para Squella esto no sería un punto a favor sino en contra.

“Si se puede elegir con pinza los países que no debieran estar detrás de una candidatura, es de los países donde sistemáticamente el presidente, durante los últimos cuatro años, ha cuestionado al primer mandatario de Estados Unidos son precisamente Brasil y México. En consecuencia, nosotros creemos de que esto es una maniobra política amarrando a esta candidata para que el nuevo gobierno tenga que hacerse cargo de algo que es totalmente inviable”, concluyó el senador.