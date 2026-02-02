Presidente Boric oficializa la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: Contará con apoyo de Brasil y México

El Mandatario afirmó que la postulación ya fue inscrita ante Naciones Unidas y que se presentará en multilateralismo. En el anuncio, realizado a las afueras del Palacio de La Moneda junto al canciller Alberto van Klaveren, agradeció el respaldo de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum.

El Presidente Gabriel Boric oficializó este lunes la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aseguró que la presentación se realizará de forma conjunta con Brasil y México.

“La candidatura de la Presidenta Bachelet que inscribiremos, que más bien ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México”, sostuvo el Mandatario, quien además saludó a los representantes diplomáticos de ambos países presentes en la actividad.

En su intervención, Boric agradeció “el apoyo, la convicción, el coraje” del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quienes dijo haber conversado durante los últimos meses para consolidar el respaldo regional a la postulación.

El Presidente enmarcó el anuncio como una señal política hacia el multilateralismo y el rol de la región en la agenda global. “Nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo”, afirmó, y añadió que la candidatura busca que América Latina y el Caribe “hagan oír su voz” en la construcción de soluciones colectivas a los desafíos actuales.

Boric también planteó que el sistema internacional “puede y debe” responder con mayor eficacia, urgencia, legitimidad y humanidad frente a los grandes problemas del mundo. En ese sentido, mencionó como prioridades los objetivos de desarrollo sostenible, la promoción de la paz, el combate a la crisis climática y la denuncia de atropellos a los derechos humanos “en cualquier contexto y lugar”.

Respecto del perfil de la exmandataria, sostuvo que se trata de “una candidatura respaldada por una trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo”.

En esa línea, destacó su recorrido como dos veces jefa de Estado, primera mujer en ocupar la Presidencia de Chile, exministra de Salud y de Defensa, exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El anuncio se suma a gestiones previas del Ejecutivo, que ya había manifestado durante 2025 su intención de impulsar la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.