Expresidenta Michelle Bachelet tras oficialización de su candidatura a la ONU: “Asumo la tremenda responsabilidad que significa”

La exmandataria también dijo sentirse "muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México".

Este lunes, el presidente Gabriel Boric oficializó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, la que cuenta con el apoyo de México y Brasil.

En un punto de prensa, la expresidenta se refirió a la candidatura y agradeció el apoyo. “Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México”, partió señalando.

“Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa. Además, me parece muy importante destacar lo que significa que esta candidatura sea inscrita por tres países, porque refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes”, agregó.

En esta línea, sostuvo que es “una señal de la importancia que tiene la Organización para América Latina y para el mundo, que, pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importante del mundo”.

“De cara al centenario de su creación, es necesario que todos los Estados miembros reafirmen el compromiso con los principios de la Carta de Naciones Unidas, al mismo tiempo que trabajemos en una organización que sea eficiente en la gestión, coherente y eficaz en la acción, confiable y transparente en el liderazgo, capaz de inspirar nuevamente a los pueblos del mundo. Su relevancia no reside solo en la historia, que sin duda ha contribuido a salvar vidas, a evitar conflictos, a dar voz a los excluidos, a reunir voluntades para afrontar los desafíos existentes, sino también en su capacidad constante de renovación para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común“, continuó.

Finalmente, la otrora jefa de Estado (2006-2010 y 2014-2018) destacó que, en un “contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, la ONU debe renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados, poniendo a las personas en el centro de su quehacer, con el objetivo de resguardar su dignidad, promover sus derechos y contribuir a la realización de sus sueños. De esa manera estará contribuyendo a un mundo y un planeta más justo, más digno para todas y todos y sin duda con mayor paz“.