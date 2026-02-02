“Hay que tratar de evitar ese escenario”: Muñoz ante eventual decisión de Kast de no apoyar a Bachelet en la Secretaría General de la ONU

El excanciller Heraldo Muñoz comentó en CNN Chile la oficialización de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. “A mí me parece muy acertada la decisión”, afirmó.

“A mí me parece muy acertada la decisión. Esto tenía que hacerse en algún momento de manera formal, y eso se ha hecho ahora. No se podía seguir esperando cuando hay algunos candidatos en carrera”, enfatizó, destacando además la trayectoria de la exmandataria en organismos internacionales.

En esa línea, comentó que, por motivos de rotación geográfica, a América Latina le correspondería el cargo y resaltó que la postulación haya sido presentada por México y Brasil.

Consultado por las controversias que ha generado el anuncio, en el marco del cambio de administración, manifestó que “tampoco se puede atar de manos a la actual administración, al Presidente de la República, que en términos constitucionales tiene la autoridad para conducir la política exterior”.

Respecto del gobierno entrante, planteó: “La decisión que tome el presidente electo, José Antonio Kast, es perfectamente legítima. Yo espero que sea una decisión de Estado y que apoye a una compatriota que postula nada menos que al máximo cargo de la más importante organización global, y que además tiene una postura de reformar esa organización para que sea mucho más eficiente y responda a estos tiempos tan turbulentos”.

Asimismo, enfatizó que Kast tendrá que tomar una postura al respecto y espera que se adopte al margen del proceso electoral ya culminado, y que la resolución sea respaldar a la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el eventual caso de que Kast determine no apoyar la candidatura de Bachelet, sostuvo que “hay que tratar de evitar ese escenario, porque me parecería lamentable que no cuente con el apoyo de Chile y sí esté apoyada por México y Brasil. Por cierto, tendrían que existir diálogos en ese momento, pero si hay una decisión soberana de que Chile no respalde esta candidatura, por los motivos que sean, perfectamente Brasil y México pueden seguir adelante con la postulación”.